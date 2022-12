Ancora un dramma nel mondo del lavoro a Cagliari. Questa mattina, in viale Elmas, un operaio di 38 anni ha perso la vita in un tragico incidente.

“Solo pochi giorni fa abbiamo commentato i dati relativi all’aumento degli infortuni nell’Isola registrato nel 2022 – commentano Fausto Durante e Simona Fanzecco, rispettivamente segretario Cgil Sardegna e segretaria della Camera del Lavoro di Cagliari -, oggi restiamo attoniti di fronte all’ennesimo incidente mortale”.

Fondamentale per il sindacato, ribadiscono, è la determinazione ad affermare i principi della sicurezza e della tutela della salute di chi lavora.

«La cultura della prevenzione degli infortuni, l’attenzione all’uso di tutte le precauzioni possibili e di tutti i dispositivi individuali di protezione, l’adozione delle migliori pratiche in tema di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro - spiegano Durante e Fanzecco - devono diventare prassi diffusa nel mondo del lavoro, in Sardegna come in tutta Italia».



Su questi temi, la Cgil «chiede l’impegno delle autorità competenti a ogni livello e l’attivazione di tavoli di confronto tra la Regione e le forze sociali per adottare tutte le iniziative affinché non si

debbano più piangere morti sul lavoro».

