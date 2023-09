Via dal 6 settembre, a palazzo Bacaredda a Cagliari, allo sportello per la prevenzione oncologica gratuita. Grazie alla campagna “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”, promossa dall’Associazione Mai Più Sole contro il Tumore e Fondazione Taccia ETS con il patrocinio del Comune di Cagliari, la collaborazione di Fidapa Cagliari BPW ed il sostegno di APS - ASD Karalis Pink Team Daniela Sechi, per due venerdì al mese si potranno prenotare le visite senologiche ed ecografiche e inoltre sarà aperto per le pazienti e le loro famiglie lo sportello benessere psicofisico gratuito.

Stamattina il taglio del nastro nello spazio messo a disposizione dall’amministrazione comunale per lo svolgimento dell’attività.

L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare il territorio attraverso depliant informativi che verranno distribuiti durante ogni incontro, invitando le persone a non trascurare l’importanza della prevenzione in ambito oncologico in quanto una diagnosi precoce può salvare la vita.

