«Al momento non sono disponibili ulteriori elementi sulle cause del forte odore avvertito nell’area metropolitana di Cagliari, tuttora in fase di accertamento. Prosegue il monitoraggio della situazione da parte degli enti competenti».

Così l’ingegner Mauro Merella, direttore generale della Protezione Civile, a proposito del forte odore di gas che da ieri si avverte a Cagliari e hinterland e che ieri ha fatto scattare l’evacuazione in via precuazionale dell’ospedale Marino.

Anche oggi si susseguono segnalazioni da tutti i quartieri e anche dai Comuni della Provincia.

Continua dunque incessante il lavoro dei Vigili del fuoco e del nucleo specialistico Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico), impegnati da ore a scandagliare il territorio alla ricerca della possibile origine dell’odore che continua a interessare l’area metropolitana. Le ipotesi non mancano, ma al momento non esiste ancora una spiegazione certa.

Già escluso il coinvolgimento delle principali aziende di stoccaggio e distribuzione del gas, che non hanno segnalato anomalie nei propri impianti.

Intanto i Vigili del fuoco continuano a rassicurare la cittadinanza: «Siamo ben lontani dai valori di pericolosità legati ai campi di infiammabilità o esplosività».

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