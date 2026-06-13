È tornato a sentirsi anche oggi, in varie zone di Cagliari e hinterland, il forte odore di gas. Numerose le segnalazioni dei cittadini ai Vigili del fuoco da vari quartieri del capoluogo: Mulinu Becciu, Fondarda, Genneruxi, Sant’Avendrace, Viale Monastir, viale Cadello, Sant’Elia e non solo. Le segnalazioni sono arrivate anche da Quartu, Elmas e Selargius. Ieri l’emergenza era rientrata dopo poche ore senza però un vero chiarimento sulla causa. Era stato evacuato in via precauzionale l’ospedale Marino.

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