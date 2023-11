La Regione ha la bozza dell’accordo di programma con il Comune di Cagliari «per la costruzione del nuovo stadio secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei 2032». Questo il titolo della delibera che deve essere votata questa mattina dalla Giunta guidata da Christian Solinas: è l’atto che dovrebbe permettere l’erogazione dei 50 milioni di euro in capo alla Regione per la realizzazione del nuovo impianto.

Il provvedimento in discussione sarebbe adottato quasi all’ultimo momento utile: il Comune aveva bisogno di certezza entro la fine di novembre per una questione contabile, in modo da poter inserire i soldi nel bilancio. Altrimenti l’iter avrebbe scontato un ulteriore anno di ritardo. Tutta l’operazione ha un costo di 157,4 milioni.

Il contenuto della bozza dell’accordo di programma sarà illustrato a breve da Solinas in conferenza stampa.

