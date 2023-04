Non solo lo spazio dei vecchi campi di calcio del Poetto (QUI LA NOTIZIA). Il Comune di Cagliari, in collaborazione con il Centro servizi per le imprese della Camera di commercio, ha deciso di allestire un’arena per gli spettacoli estivi alla Fiera. L’idea c’è, adesso si cercano organizzatori che portino gli spettacoli da maggio a settembre.

L’allestimento, ancora sulla carta, riguarda uno spazio con 5000 posti in piedi o, in alternativa, duemila a sedere. Nell’avviso rivolto agli operatori del settore si legge che «l’area spettacoli» sarà «completa di tutte le strutture e i servizi necessari, con possibilità di incremento della capienza, per eventi straordinari, a seguito di adeguamento della stessa area a carico dell’organizzatore».

Il canone proposto è di 3.750 euro a spettacolo, «da sommare alle spese relative all’assistenza tecnica e alle spese vive (come pulizia e vigilanza) per le giornate dello show, e per le giornate di allestimento e disallestimento».

Gli organizzatori potranno manifestare il loro interesse con una Pec da inviare entro il 15 aprile, «specificando il tipo di spettacolo, date, orari e affluenza di pubblico prevista». L’arena sarà allestita solo se si registrerà un congruo numero di proposte.

