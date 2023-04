L’arena eventi per l’estate di Cagliari? Potrebbe essere al Poetto. Lo spazio c’è già: è nell’area dei vecchi campi accanto all’ippodromo. Il Comune adesso cerca organizzatori interessati a prenderla in affitto per periodi variabili, tra il primo maggio e il 30 settembre.

Nell’avviso si legge che l’amministrazione «intende raccogliere la volontà degli operatori del settore dello spettacolo, per la concessione in utilizzo provvisorio degli ex campi di calcio ubicati all’interno dell’Ippodromo tra la via Isola di San Pietro e Lungomare Poetto per la realizzazione di eventi con un’alta affluenza di pubblico».

L’area dovrà essere «allestita a cura e spese degli interessati, dietro il pagamento di un canone di utilizzo». Che ammonta a 1700 euro alla settimana, dal mercoledì al martedì.

