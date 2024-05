Confermati i due giorni di sciopero del personale del Brotzu proclamati dal sindacato Nursing Up per giovedì e venerdì 23 e 24 maggio.

Il sindacato denuncia: nessun intervento da parte dell'assessore della Sanità Armando Bartolazzi, le criticità non sono state eliminate. «La situazione nei presidi Businco e San Michele», spiega Diego Murracino del Nursing up, «è drammatica causa della scarsità numerica degli Oss. La criticità è massima: nei reparti e nelle terapie intensive durante la notte l'Oss non è presente».

Sindacati non contenti della soluzione Brotzu: «La copertura per i reparti sprovvisti durante la notte è garantita con un unico oss-ausiliario che sarebbe disponibile a chiamata telefonica per fornire l'assistenza di base e l'igiene personale a oltre 600 pazienti, una situazione palesemente ridicola e offensiva».

E ancora: «Dall'analisi dei turni delle degenze», continua il sindacato, «emerge con frequenza la presenza di due soli infermieri in turno per oltre 20 pazienti, con un rapporto di 1 a 12 ben lontano dal rapporto ottimale di 1:6».

In sintesi, gli infermieri già carenti numericamente «devono cercare loro malgrado di sopperire anche all'assenza degli Oss. Le carenze di personale infermieristico e di supporto hanno ovvie conseguenze sulla qualità dell'assistenza generando potenziali danni alla salute dei pazienti».

