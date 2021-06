Altri 40 contagi sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Sardegna, che tuttavia fa segnare un ottimo zero alla voce decessi.

Sono 2.079 tamponi processati, il tasso di positività si attesta all’1,9%, ieri era allo 0,9 con 36 nuovi casi.

I positivi al virus accertati da inizio pandemia sono 56.735 su un totale di 1.311.051 tamponi eseguiti.

Le vittime restano 1.465, sostanzialmente invariati i numeri negli ospedali. Sono 130 le persone ricoverate in reparti non critici (-1 rispetto al dato di ieri), mentre resta invariato a quota 14 il numero di pazienti in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.480 e i guariti sono complessivamente 42.646 (+76).

Sul territorio, dei 56.735 casi positivi complessivamente accertati, 14.846 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.652 (+4) nel Sud Sardegna, 5.159 (+2) a Oristano, 10.867 (+5) a Nuoro, 17.197 (+20) a Sassari.

