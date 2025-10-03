Rabbia e polemiche a Cagliari per il guasto alla rete idrica che ha causato disservizi e disagi in diversi quartieri della città.

Sul piede di guerra anche i negozianti, con Fipe Confcommercio Sud Sardegna che ha diramato una dura nota, dove si legge: «Cali di pressione o addirittura senza la fornitura idrica. Si sono svegliati così questa mattina numerosi imprenditori associati a Fipe Confcommercio Sud Sardegna che hanno segnalato gravi disservizi dovuti alla mancanza d’acqua, con forti ripercussioni soprattutto per i bar che offrono le colazioni. A nulla sono valsi i tentativi di contattare i canali di assistenza: chi prova a chiamare non riesce a ottenere informazioni puntuali».

«Il problema è legato ai lavori in corso a Is Pontis Paris per la riparazione della condotta di Selargius, interessata dalla rottura di alcuni pezzi speciali presenti in un attraversamento rialzato. Tuttavia, agli imprenditori non è stata inviata alcuna comunicazione preventiva», prosegue la nota.

«È inaccettabile – dichiara il presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia – che i nostri imprenditori debbano apprendere di questi disservizi solo a fatto compiuto. Non è pensabile che i titolari di bar, ristoranti e pubblici esercizi debbano consultare ogni giorno il sito di Abbanoa per verificare se il giorno successivo saranno senza acqua. La mancanza di comunicazione istituzionale, unita ai disagi economici e organizzativi che ne derivano, mette in difficoltà interi settori che vivono del rapporto quotidiano con i clienti. Chiediamo maggiore trasparenza, tempestività e un canale di informazione diretto con le imprese, perché servizi essenziali come questo non possono essere gestiti in maniera così approssimatiiva».

Fipe Confcommercio Sud Sardegna, conclude la nota, «continuerà a raccogliere le segnalazioni delle imprese e a sollecitare un miglioramento dei meccanismi di comunicazione tra gestori del servizio idrico e attività economiche, per tutelare i pubblici esercizi e i cittadini».

