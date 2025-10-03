Cagliari, guasto alla rete idrica: rubinetti a secco in mezza cittàInteressate le zone di Castello, la parte alta della Marina, Is Mirrionis e la zona di via dei Punici
Problemi alla rete di distribuzione dell’acqua in diversi quartieri di Cagliari.
In una nota Abbanoa spiega: «Durante la notte il sistema di telecontrollo ha segnalato un mancato recupero dei livelli nei serbatoi di San Vincenzo a Cagliari che alimentano le zone medio-alte della città. Sono state immediatamente avviate le ricerche del guasto che potrebbe essere stato causato dal blocco di una saracinesca che regola l’acqua in arrivo dalla condotta principale».
«È ora in corso – prosegue Abbanoa - l’intervento di riparazione per ripristinare l’alimentazione dei serbatoi di San Vincenzo. In contemporanea le squadre di Abbanoa stanno effettuando manovre di compensazione sulla rete cittadina per incrementare la quantità d’acqua fornita dai serbatoi di San Michele e Monte Urpinu».
Ancora: «Durante la mattina di venerdì l’erogazione all’utenza servita dai serbatoi di San Vincenzo (le zone medio-alte della città e in particolare Castello, la parte alta di Marina e zona via dei Punici) sarà gradualmente ripristinata».
(Unioneonline)