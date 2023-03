Basta un banco di nebbia sulla laguna e gli aerei vengono dirottati su uno scalo a 200 chilometri di distanza. Succede a Cagliari, dove questa mattina il volo Ita da Fiumicino atteso per le 8,05 ha puntato verso Alghero dopo aver a lungo girato in tondo su Capo Carbonara.

La visibilità nel resto dell'area metropolitana è eccellente, ma le elevate temperature della notte hanno fatto alzare una densa nube dalle acque di Santa Gilla. Così tanto "impenetrabile", stando a quanto si apprende, da non garantire un atterraggio in sicurezza, sulla base delle normative internazionali applicabili con la strumentazione attualmente a disposizione.

Una beffa per decine di passeggeri svegli dall'alba per decollare dalla Capitale e raggiungere Cagliari di primo mattino.

Non è escluso che il fenomeno possa coinvolgere altri arrivi.

