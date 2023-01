Fitta nebbia a Cagliari e disagi sin dalle prime ore del mattino per chi rientrava a casa da cenoni o dalla festa in piazza per il concerto di Blanco.

All'aeroporto di Cagliari-Elmas quattro voli in arrivo sono stati dirottati ad Alghero, mentre non sono partiti quelli con destinazione Roma e Cracovia.

La visibilità, ridotta quasi a zero nelle strade intorno alla città, ha costretto le auto a viaggiare a passo d’uomo, con lunghe file in uscita.

Banchi di nebbia si sono formati all'altezza dello svincolo per Cagliari (strada dell'inceneritore) e in città tra via dei Valenzani e viale Ciusa. Per fortuna non si è registrato alcun incidente grave, come rende noto la Polizia stradale.

