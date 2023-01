Un saluto all’anno appena giunto al termine, degno delle grandi città.

Cagliari assoluta protagonista fra i concertoni del Capodanno. Un pubblico di 30.000 persone ha riempito la zona ai piedi del municipio cittadino, tra via Roma e Largo Carlo Felice.

Un’affluenza incredibile di giovani e meno giovani giunti da tutta l’Isola e non solo per ascoltare il concerto di Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi, di anni 19 e un carisma da vendere. Un regalo che l’amministrazione cittadina ha voluto fare ai ragazzi, dopo gli anni difficili di pandemia e continui lockdown.

Dalle 18, a scaldare i motori, Radiolina, con la musica dei Dj Jfk e Laddo. L'host della serata è stato Ruido, voce dell’emittente e dei SaRazza.

Capodanno a Cagliari, le foto della grande festa Il dj set di Jfk Il concerto di Blanco



Puntuale alle 22:40 fino alla mezzanotte, Blanco è salito sul palco intonando tutto il disco Blu Celeste, album ai vertici delle classifiche, con un tour sold out appena concluso, in attesa delle date a San Siro e Stadio Olimpico. Tra le più famose: Nostalgia, Finché non mi seppelliscono, Brividi, Pornografia, Notti in bianco, Paraocchi, Sai cosa c’è, Mi fai impazzire.

Un pubblico in visibilio, soprattutto quando lo ha raggiunto cantando Blu Celeste, ballata nostalgica, accompagnato dalle luci dei cellulari, in un’atmosfera incredibile e indelebile.

Tantissime famiglie, non solo giovani, e nessun disordine registrato durante il pre e post concerto. Successivamente sul palco la star dei social Dany Cabras, alla consolle con Mr Pallotta e Fiat 131, ha animato dal countdown fino all’una di notte. In seguito Simon a far continuare a ballare piazza Matteotti.

Un bilancio più che positivo. Promessa mantenuta dal Comune: divertimento e sicurezza sono stati rispettati.

Buon anno nuovo Sardegna!

Valentina Boi

Il dj set di Radiolina:

"L’invasione dei 30mila” vista dall'alto (di Francesco Pinna):





