Avrebbe dovuto inaugurare la stagione crocieristica estiva il gigante del mare giunto oggi a Cagliari con 1.613 passeggeri.

Ma a bordo della Costa Smeralda di Costa Crociere ci sono due turisti positivi, ed è quindi scattata la procedura di isolamento delle persone colpite.

Nessun passeggero è sbarcato. I positivi sono rimasti in cabina, ed è parito il tracciamento dei contatti grazie ai dispositivi anti-Covid che ci sono a bordo della nave.

"Un vero peccato – commenta l’assessore comunale alle Attività produttive Alessandro Sorgia -, avevamo lavorato sodo per consentire la possibilità di escursioni in città, ma le norme e i provvedimenti non si discutono. Una delusione e un’occasione persa”.

Intanto è previsto in giornata l'imbarco di 98 passeggeri arrivati da diverse parti della Sardegna per proseguire verso gli altri porti.

L'arrivo della nave di oggi è considerato un punto di ripartenza per il flusso di turismo crocieristico che negli ultimi anni ha portato decine di migliaia di persone a Cagliari. C'è ancora molto da fare: il mancato sbarco dei passeggeri è il segnale emblematico che bisogna aspettare ancora per il ritorno alla normalità. Soprattutto con la ripresa di tutte le attività economiche, a cominciare dalle escursioni, legate al settore delle crociere. Ai primi di luglio è previsto anche l’arrivo nel capoluogo sardo della Costa Firenze.

"Grazie ai rigorosi protocolli di sicurezza previsti per la ripartenza delle crociere Costa, a bordo di Costa Smeralda che ha fatto scalo oggi a Cagliari, è stato possibile individuare un caso di positività al Coronavirus”, fa sapere Costa Crociere. “Il caso positivo è stato rilevato grazie ai test effettuati a metà della crociera, partita da Savona il primo maggio, che si aggiungono come ulteriore precazione a quelli già previsti prima dell’imbarco. E’ stato immediatamente isolato e si è provveduto al tracciamento dei suoi contatti a bordo, che sono stati anch’essi posti in isolamento e sottoposti a un ulteriore test, che ha dato esito negativo”.

La persona positiva, fa sapere la compagnia “verrà sbarcata domani a Civitavecchia, per consentire il suo rientro a casa tramite trasporto protetto. Tre contatti stretti, compagni di viaggio del caso positivo, sebbene risultati negativi al test, verranno anch’essi sbarcati per il rientro a casa”.

