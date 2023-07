Tra carne e pesce, aveva 130 chili di merce non tracciabile. In più è emerso che nel locale non venivano applicate le procedure riportate nel manuale di autocontrollo Haccp, che stabilisce come garantire la sicurezza degli alimenti.

Le irregolarità sono state scoperte durante un controllo dei carabinieri del Nas effettuato ieri in un «noto ristorante di viale Poetto», come riportato in una nota dell’Arma. Impossibile, al momento, avere ulteriori elementi per dire con certezza quale delle attività di ristorazione del lungomare di Cagliari sia stata oggetto dei rilievi del Nucleo antisofisticazioni. A rispondere, comunque, sarà il titolare.

Carne e pesce, per un valore di circa 5.000 euro, sono stati sequestrati. Si valuterà a breve se possano essere utilizzati o se debbano essere distrutti.

(Unioneonline/E.Fr.)

