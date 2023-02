Hanno alleggerito l’immensa chioma con una potatura parziale ma il muro lesionato dal tronco e dalle radici del grande ficus resta ancora pericolante. Il progetto definitivo per la nuova struttura di contenimento in calcestruzzo armato di messa in sicurezza non è ancora partito e via Porcell resta sempre interdetta alle auto. Lo è dalla fine di novembre, da quando il sindaco Paolo Truzzu fu costretto a firmare la delibera per chiudere la strada e modificare la viabilità.

L’assessore Alessio Mereu, che ieri ha anche partecipato alla riunione della Commissione Mobilità, punta il dito contro l’Università. «Troppi ritardi, oltre due mesi e mezzo per tagliare i rami e alleggerire la chioma ma sui lavori di messa in sicurezza del muro non ci sono ancora novità. Solleciteremo il rettore».

Mentre l’opposizione, per voce del consigliere Matteo Lecis Cocco Ortu (Sinistra per Cagliari), chiede che «l’amministrazione faccia la sua parte e pretenda un’accelerata sugli interventi dell’Ateneo».

© Riproduzione riservata