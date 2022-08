La camera mortuaria si è rivelata troppo piccola per accogliere i tantissimi amici e conoscenti che hanno voluto rendere l’ultimo saluto a Martin, il 31enne morto dopo essere stato colpito da un bus in viale Diaz a Cagliari. Il giovane era rimasto gravemente ferito all'alba di sabato: il giorno dopo il suo cuore ha smesso di battere.

“Gli volevano davvero bene”, dice la madre del giovane. Prisca Nzeyimana, 60 anni, affida suo figlio “alle preghiere” in attesa che l'inchiesta faccia il suo corso.

La donna, conosciuta in città per la sua grande attività di mediatrice culturale ed ex magistrato in Burundi (da oltre vent'anni rifugiato politico in Italia), è stata sommersa dall'affetto di moltissime persone, soprattutto giovani. E Sara, fidanzata di Martin, affida ai social la sua disperazione: “Mancherai anche al posacenere e al nuovo spazzolino tutto tuo come questo cuore usa e getta che ti porti via”. “È tutto troppo difficile per il mio cuore. Sento lo splendido affetto di tutti. Grazie”, aggiunge poi.

Per aiutare la famiglia di Martin è stata avviata, su GoFundMe, una raccolta fondi: in poche ore l'obiettivo di mettere da parte 5mila euro è stato più che superato. Domani alle 10.30 nella chiesa di Sant’Eulalia saranno celebrati i funerali.

L’INCHIESTA – Nel frattempo la pm Nicoletta Mari ha iscritto sul registro degli indagati il conducente del mezzo del Ctm. L'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale colposo. Atto dovuto per chiarire ogni aspetto del tragico incidente: verrà anche acquisita la memoria centrale di massa del pullman, che verrà analizzata poi da un esperto.

La ricostruzione fatta dalla Polizia Locale attraverso le testimonianze sembra comunque abbastanza chiara: Martin e un'amica stavano tornando a casa, hanno visto l'autobus in arrivo. Durante la corsa alla ragazza sono caduti gli occhiali, finiti giù dal marciapiede. Il trentunenne, conosciuto per la sua attività di mediatore culturale e barman in diversi locali del centro, si è chinato per raccogliergli ed è stato colpito alla testa dal bus. Operato d'urgenza al Brotzu è morto il giorno dopo.

