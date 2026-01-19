Far diventare pienamente recitativa la lettura, fornendo ai partecipanti tutte le basi necessarie a rendere propria l'arte: questo l'obiettivo di "Mistero, Surreale, Fantastico", laboratorio di lettura espressiva dedicato ai generi thriller, fantasy e horror, promosso dalla compagnia Scena Otto e in piena attività da domani fino al 21 aprile, con incontri fissati per ogni martedì dalle 19 alle 20:30 nei locali della Fondazione Siotto, a Cagliari in via dei Genovesi 114.

Il laboratorio avrà quindi svolgimento settimanale nell'arco di quattro mesi, durante i quali i partecipanti saranno guidati al percorso di ascolto e interpretazione tramite cui stimolare l'uso consapevole della voce, come pure del silenzio e delle emozioni. Anche il ritmo e l'immaginazione saranno al centro delle lezioni, e attraverso testi carichi di suggestioni si esploreranno atmosfere enigmatiche e oniriche, stimolando così a ideare storie dal tratto inquietante e visionario, forti anche dell'assottigliamento fra realtà e finzione che la lettura recitativa riesce a creare.

Il percorso è pensato per giungere al culmine con un esito scenico finale, grazie al quale i partecipanti potranno mettere in campo le conoscenze e abilità acquisite nel laboratorio. "Mistero, Surreale, Fantastico" è solo l'ultima iniziativa targata Scena Otto, "teatro irregolare" partito l'anno scorso e già attivo con laboratori di dizione, corsi di teatro base e avanzato e produzioni originali come "Voci", "I Ciechi" e "Via delle Ombre n. 3", andate in scena proprio alla Fondazione.

© Riproduzione riservata