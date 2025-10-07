«Ci hanno minacciati con un machete per portarci via il cellulare».

Questo hanno riferito due giovani, un minorenne e un ventiduenne, che questa mattina si sono presentati ai carabinieri di Uta per sporgere una denuncia.

L’episodio sarebbe avvenuto ieri sera in piazza Yenne, a Cagliari. I ragazzi hanno raccontato di essere stati avvicinati da alcune persone, una delle quali armata di machete, che li avrebbero minacciati e costretti a consegnare lo smartphone.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le attività d’indagine, raccogliendo elementi utili a delineare con maggiore chiarezza la dinamica dell’accaduto.

Le verifiche, tuttora in corso, riguardano in particolare l’acquisizione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona e la raccolta di ulteriori testimonianze, finalizzate a identificare con precisione i presunti autori della rapina.

(Unioneonline/E.Fr.)

