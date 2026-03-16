Mesi di maltrattamenti e vessazioni. Alla fine la povera madre non ce l’ha più fatta: ha varcato la soglia della caserma dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo, a Cagliari, e ha denunciato il responsabile, il figlio di 24 anni. Che ora è stato portato in carcere.

La triste vicenda è emersa ad agosto dello scorso anno. La donna aveva raccontato ai militari di essere vittima, sin dal mese di marzo di continue vessazioni da parte del figlio, operaio. Un'escalation di violenze psicologiche che sarebbe stata caratterizzata da ripetute minacce, ingiurie e pressanti richieste di denaro.

Le indagini avviate immediatamente dai carabinieri hanno permesso di riscontrare il racconto della vittima, documentando un grave quadro indiziario a carico del giovane. Il rapporto inviato alla Procura ha portato all’emissione, da parte del Gip, di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere: il ventiquattrenne, rintracciato dai militari, è stato accompagnato in caserma e, concluse le formalità di rito, portato in cella a Uta.

(Unioneonline)

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