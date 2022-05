Primi viaggi in metropolitana da piazza Matteotti a piazza Repubblica nella primavera del 2024, con il via già dall’autunno alla gara per il tratto da viale Diaz al Poetto. Con un’ulteriore novità in riva al mare: la fermata della metro sarà nella piazza che un tempo ospitava il cinema all'aperto, e i primi viaggi in spiaggia partiranno fra cinque anni.

È quanto emerso questa mattina nel corso di un incontro al cantiere della metropolitana in via Dante tra il sindaco Paolo Truzzu e gli studenti della IV A Cat dell'istituto Scano, plesso di via Grandi, ex geometri Bacaredda.

I geometri del futuro hanno chiesto al primo cittadino curiosità, tempi e informazioni tecniche (studiano tra l'altro anche materie come Cantieri, Topografia, Costruzioni) sulla metropolitana e i lavori. E Truzzu ha risposto a tutte le domande. Anticipando, per i pendolari, che sono in corso proprio in questi giorni incontri con il sindaco di Quartu Graziano Milia per definire il percorso tra le due città più popolose dell’area metropolitana.

"I tempi di un cantiere? - ha raccontato il sindaco ai ragazzi - quando si scava si trova di tutto: dai tubi di altre aziende agli ordigni bellici. In quest'ultimo caso il cantiere si deve fermare almeno una settimana".

Un progetto importante anche per i pendolari: "Ci piace la metropolitana in città - ha sottolineato Truzzu agli studenti - ma ancora di più quella che collegherà la città con i centri intorno a Cagliari. Questo soprattutto perché entrano in città ogni giorno 66mila auto. La metropolitana ci aiuterà a decongestionare il traffico. Proprio con Quartu stiamo definendo i possibili percorsi”. “Cercando - ha quindi aggiunto - di stare lontani da viale Marconi che ha già i suoi problemi".

Il sindaco ha spiegato nel dettaglio ai ragazzi passaggi e fermate del percorso Matteotti-Repubblica: primo capolinea all'altezza dei campi dell'Ossigeno.

(Unioneonline/v.l.)

