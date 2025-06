Una città nel caos, automobilisti furiosi, collegamenti in tilt. I lavori della linea 3 della metro di superficie dell’Arst sono conclusi da tempo ma per vedere in funzione i treni ci vorrà ancora tempo. Per il via libera alla circolazione manca ancora il collaudo che dovrà effettuare una commissione del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Manco a dirlo di incarichi ancora nessuna notizia. Il rischio, neanche tanto remoto, è che le designazioni possano slittare oltre l’estate per un rientro dalle ferie che sia annuncia terribile per la circolazione.

La fermata San Saturnino della metro di Cagliari, ancora non inaugurata

I lavori per il raddoppio dei binari della linea Piazza Repubblica – Monserrato e la realizzazione della nuova tratta Piazza Repubblica – San Saturnino sono terminati da mesi. Eppure il tracciato è miseramente incorniciato da transenne oltre le quali, spesso, si creano discariche di rifiuti.

La metro di superficie è bloccata dalla burocrazia. Sul banco degli imputati c’è il Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture che deve nominare la commissione incaricata del collaudo.

