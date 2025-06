Allarme per temperature bollenti oggi a Cagliari.

Il bollettino del ministero della Salute ha classificato il pericolo per gli effetti del caldo sulla salute al livello 1, quello di allerta gialla: attenzione, dunque, alle ondate di calore, come riferisce il Comune in una nota.

L’allerta è scattata per le temperature previste che andranno dai 24°C ai 31°C, con una temperatura massima percepita, nelle ore pomeridiane, che arriverà a 34°C.

Il sistema di allarme del Ministero è finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione. Con questo tipo di allerta le condizioni meteo possono precedere un livello 2.

I servizi sanitari e sociali sono in fase di pre-allerta, conclude la nota del Comune.

(Unioneonline)

