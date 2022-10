Si sono ritrovati nel pomeriggio dopo aver chiuso i banchi e ritirato le merci. Oltre quaranta operatori, riuniti al primo piano che separa i box della carne da quelli dell’ortofrutta. Così i titolari dei box del mercato di San Benedetto, a Cagliari, si sono dati appuntamento.

Obiettivo: discutere il futuro del mercato, per il quale l’amministrazione ha 51 milioni di euro (fondi Pnrr della Città metropolitana) per la riqualificazione, e l’incognita della nuova struttura, quella provvisoria, in cui andranno verranno trasferiti nella primavera del 2024 per tre anni per consentire all’amministrazione di fare i lavori a San Benedetto.

“Ci hanno detto che non tutti gli operatori andranno nel mercato provvisorio di piazza Nazzari”, dice Massimiliano Ruggiu, rappresentante del comitato degli operatori di San Benedetto. “Alcuni di noi dovrebbero andare a Sant’Elia, altri nei restanti mercati dove i box sono vuoti. Da tempo chiediamo all’amministrazione di illustrarci il progetto del mercato provvisorio, vorremo capire come verremo sistemati, con quali servizi”.

A stretto giro arriva la smentita del Comune: “Domani 21 ottobre alle 16 verrà presentato ai componenti del comitato del mercato di San Benedetto il progetto della struttura temporanea che accoglierà tutti gli operatori attualmente presenti”.

© Riproduzione riservata