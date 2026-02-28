carceri
Cagliari, manifestazione contro il 41 bis: «L’Isola non è una colonia penale»Un migliaio di persone in piazza Palazzo per dire no ai trasferimenti di detenuti in Sardegna
«La Sardegna non è una colonia penale».
La Regione protesta contro il piano del Governo, deciso a trasferire nelle carceri dell'Isola i boss della criminalità attualmente detenuti con il 41 bis, ovvero nei reparti di massima sicurezza.
Alla manifestazione a Cagliari hanno aderito sindacati e associazioni, arrivati con bandiere e striscioni. In Piazza Palazzo a Cagliari un migliaio di persone per gli interventi su un piccolo palco allestito davanti alla Prefettura.
Alessandra Carta
