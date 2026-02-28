«La Sardegna non è una colonia penale».

La Regione protesta contro il piano del Governo, deciso a trasferire nelle carceri dell'Isola i boss della criminalità attualmente detenuti con il 41 bis, ovvero nei reparti di massima sicurezza.
Alla manifestazione a Cagliari hanno aderito sindacati e associazioni, arrivati con bandiere e striscioni. In Piazza Palazzo a Cagliari un migliaio di persone per gli interventi su un piccolo palco allestito davanti alla Prefettura.

Alessandra Carta

