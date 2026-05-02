È morto all’età 64 anni il giornalista Silvio Cherchi per oltre trent’anni voce e anima di Radio Bonaria, l’emittente legata all’ordine dei padri mercedari e alla storia della Basilica di cui ricorre quest’anno il centenario della consacrazione. Cronista scrupoloso, attento ai fatti che hanno attraversato la società cagliaritana soprattutto sul versante culturale.

Tante interviste negli studi di Radio Bonaria con sacerdoti, scrittori, musicisti, artisti, sempre con la volontà di capire e approfondire, di andare oltre la superficie dei fatti, oltre le apparenze. Gli ultimi interventi proprio nei giorni della festa per i cento anni della consacrazione della Basilica. Radio Bonaria era la sua casa, un luogo da cui ha offerto un concreto contributo alla crescita di tutta la comunità dei giornalisti.

Ha creduto sino alla fine in un’informazione che fosse un reale servizio per i cittadini.

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