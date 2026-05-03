Pirri, ladro ripreso dalle telecamere costretto alla fuga dall'arrivo delle guardie giurateHa scavalcato il muro delle cantine ma la sua irruzione è stata immortalata: il malvivente è scappato quando si è visto scoperto
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Furto sventato grazie all’intervento delle guardie giurate, nella notte, alle cantine Corda Argiolas di Pirri, a Cagliari.
Mancavano pochi minuti alle 3,30 quando le telecamere della Sicurtecnica hanno individuato dei movimenti sospetti: le immagini hanno rivelato la presenza di un uomo, a volto scoperto, che si aggirava nel piazzale dopo aver scavalcato il muro di cinta.
Sul posto è stata subito inviata un’auto di servizio mentre, in contemporanea, venivano allertati i carabinieri. L’intervento è stato immediato e il ladro, accortosi di essere stato scoperto, non ha potuto fare altro che darsi alla fuga.
Il sopralluogo successivo ha permesso di constatare che la vicenda si è chiusa senza alcun danno né tentativi di scassinamento.
(Unioneonline/E.Fr.)