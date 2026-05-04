Si è concluso questa notte, con l'atterraggio a Venezia, il trasporto sanitario d'urgenza di un uomo di 68 anni, in imminente pericolo di vita, ricoverato presso l'ospedale Brotzu di Cagliari e bisognoso di essere trasferito con la massima urgenza presso l'Azienza Ospedale- Università Padova.

Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L'attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Effettuate tutte le procedure necessarie dall'equipaggio militare, il G650 è decollato dall'aeroporto di Ciampino alla volta di Cagliari, dove l'uomo è stato subito imbarcato insieme ad un'equipe medica. Dopo l'atterraggio presso l'aeroporto di Venezia, avvenuto poco dopo le ore 3:30 della notte, un'ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso la struttura ospedaliera per il ricovero.

(Unioneonline)

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