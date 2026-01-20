Pioggia e vento sferzano il Golfo degli Angeli e, nella notte tra lunedì e martedì, il mare è arrivato a “mangiarsi” il litorale del Poetto di Cagliari.

La mareggiata causata dalla tempesta di vento che si sta abbattendo sulla Sardegna ha praticamente cancellato la spiaggia dei Centomila.

Le onde, soprattutto nelle prime fermate, hanno portato l’acqua fino ai chioschi. E la forza del vento non accenna a diminuire.

