Verrà depositato in Procura a Cagliari l’esposto che in queste ore viene preparato dai deputati del Pd Andrea Frailis e Romina Mura in merito ai manifesti affissi in città che contestano l’efficacia dei vaccini anti-Covid. “Riteniamo – viene spiegato – che non possano essere diffusi messaggi così fuorvianti e pericolosi per la salute pubblica in un momento così delicato della pandemia. Riteniamo altresì perfino più grave che ne sia stata autorizzata l'affissione”.

Sui grandi manifesti comparivano le scritte "Vaccinato contagioso / no al green pass" e "Il 'vaccino' è sperimentale / non siamo cavie", con l'indicazione di dati riferiti alla "Banca dati europea di sospette reazioni avverse al farmaco".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata