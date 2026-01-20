Maltempo senza tregua a Cagliari: strade sott’acqua a Sant’EliaChiusa al traffico via Schiavazzi all’incrocio con via Utzeri
Allerta massima a Cagliari, nel quartiere Sant’Elia, dove alcune delle strade principali sono state invase dall’acqua. Come si legge nella pagina del Comune, sono state chiuse al traffico via Schiavazzi incrocio via Utzeri. Il maltempo non si placa nel Cagliaritano, mentre il ciclone Harry continua a sferzare la costa meridionale dell’Isola.
In difficoltà anche il vicino quartiere residenziale del Poetto, con gli accessi chiusi dopo che la mareggiata di questa mattina ha allagato il lungomare, incluse pista ciclabile e pedonale.
(Unioneonline/v.f.)