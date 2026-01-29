Nuova proroga per l’allerta meteo in Sardegna. La Protezione civile ha infatti emesso un nuovo bollettino con avviso di criticità per rischio idrogeologico di codice giallo per l’Isola, che resta in balia del maltempo. L’allerta è valida dalle 14 di oggi sino alle 12 di domani, 30 gennaio. Le aree interessate oltre al Campidano sono l’Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e il Tirso.

A Cagliari, in via precauzionale e a tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione civile ha individuato alcune strade della Municipalità di Pirri nelle quali è opportuno evitare la sosta dei veicoli. Si tratta di via Balilla (dal tratto compreso tra piazza Italia e via Dandolo) e delle relative traverse, via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Individuata inoltre un’area di sosta sicura nei pressi della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

Ciò anche in considerazione di quanto specificato nel bollettino di vigilanza meteorica della Protezione civile regionale, che prevede la possibilità di «precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli, localmente moderati e venti forti da Sud-Ovest sulle coste e sui crinali, in seguito in rotazione da Nord».

