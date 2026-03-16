Cagliari, rivoluzione traffico in via Roma per la metro leggera: solo una rotatoria su due, disagi limitatiChiusa la corsia centrale, bus deviati sul lato porto. La pioggia blocca il tracciamento della rotonda sul lato di piazza Deffenu
Corsia centrale di via Roma chiusa con i bus dirottati sul lato porto. Ma al momento non si registrano disagi per il traffico, a Cagliari, a seguito della realizzazione di una delle rotatorie (tra via XX Settembre, viale regina Margherita e viale Diaz) che trasformeranno la viabilità in vista dei lavori per la realizzazione del passaggio della metro leggera.
«Abbiamo effettuato l’intervento di notte per ridurre al minimo i disagi», ha spiegato ai microfoni di Radiolina l’assessore comunale alla Viabilità, Yuri Marcialis, «è stata tracciata la prima rotatoria, ma poi ha iniziato a piovere. La seconda verrà realizzata la prossima notte».
Quindi bisogna attendere ancora alcune ore per il cambio della circolazione nell’intersezione tra il lungomare 11 Settembre e viale Colombo all’altezza di piazza Deffenu.
(Unioneonline/E.Fr.)