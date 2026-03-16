Corsia centrale di via Roma chiusa con i bus dirottati sul lato porto. Ma al momento non si registrano disagi per il traffico, a Cagliari, a seguito della realizzazione di una delle rotatorie (tra via XX Settembre, viale regina Margherita e viale Diaz) che trasformeranno la viabilità in vista dei lavori per la realizzazione del passaggio della metro leggera. 

«Abbiamo effettuato l’intervento di notte per ridurre al minimo i disagi», ha spiegato ai microfoni di Radiolina l’assessore comunale alla Viabilità, Yuri Marcialis, «è stata tracciata la prima rotatoria, ma poi ha iniziato a  piovere. La seconda verrà realizzata la prossima notte». 

Quindi bisogna attendere ancora alcune ore per il cambio della circolazione nell’intersezione tra il lungomare 11 Settembre e viale Colombo all’altezza di piazza Deffenu. 

(Unioneonline/E.Fr.)  

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