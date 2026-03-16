Un 31enne cagliaritano arrestato dalla polizia con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Un equipaggio della Squadra Volante che passava in Piazza Costituzione lo ha notato mentre si dirigeva verso Viale Regina Elena e alla vista della volante cercava di dileguarsi. Il tentativo non è riuscito: gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo. E in effetti è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana e ketamina e una dose di cocaina, oltre alla somma di 110€ suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Dalla successiva perquisizione domiciliare è stato rinvenuto altro stupefacente, di cui circa 86 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, una dose di cocaina e altri 20 grammi di ketamina, nonché sostanza da taglio, un bilancino di precisione e 1.500 euro.

L’uomo è stato arrestato e i fatti accertati dagli agenti sono stati sottoposti alla valutazione del gip che ha convalidato l’arresto.

(Unioneonline)

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