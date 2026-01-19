Niente consegne a domicilio oggi a Cagliari con Deliveroo che ha sospeso il servizio a causa dell’allerta meteo rossa diramata nelle ultime ore.

La decisione è stata presa in seguito al peggioramento delle condizioni meteo, caratterizzate da forte vento e intense piogge che stanno interessando il capoluogo sardo e l’Isola intera.

Accedendo alla piattaforma, gli utenti vengono informati che il servizio non è temporaneamente disponibile per motivi legati al maltempo.

Deliveroo ha subito informato i rider attivi sul territorio che a seguito delle comunicazioni della Protezione Civile e delle disposizioni emanate dagli enti locali, potrebbero verificarsi chiusure temporanee non solo a Cagliari, ma anche in altre zone della regione in base a quanto disposto dalle Autorità competenti, laddove sussistano obblighi o condizioni di rischio per la sicurezza.

L'azienda, ricordando che la sicurezza è la priorità, ha invitato i rider a valutare con attenzione se ci sono le condizioni per lavorare in sicurezza.

Deliveroo ha poi ribadito che i rider che sono sempre liberi di decidere se, come e quando svolgere le proposte di consegna che vengono offerte sulla piattaforma. L'azienda non tiene conto delle proposte rifiutate, i rifiuti non hanno alcuna conseguenza sulle probabilità di ricevere ulteriori proposte di consegna

