Ha avuto un malore mentre camminava a riva, poi ha perso i sensi e i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

La tragica morte di un uomo di 79 anni, Gianfranco Palmieri, ha scosso stamattina chi si trovava nel tratto di spiaggia del Poetto all'altezza dell'ex ospedale Marino a Cagliari.

L'uomo ha avuto un primo malore ed è stato portato nella postazione del bagnino e subito dopo è diventato cianotico. Immediati i soccorsi da parte del bagnino, che ha effettuato le manovre per rianimarlo, e del personale del 118 intervenuto con un'ambulanza e con il quad. Ma purtroppo le operazioni per salvare l'uomo, andate avanti per mezz'ora, non sono servite a nulla.

Sul posto per gli accertamenti gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.

Gianfranco Palmieri, conosciuto come “Lillo”, maestro di tennis e storico direttore del Tennis Club Cagliari, nome noto in tutta la città.

Enorme il dolore in tutto il mondo dello sport. Ha formato tantissimi tennisti cagliaritani.

