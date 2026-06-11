Presidio di solidarietà questa sera davanti alla moschea Al-Hoda, in via del Collegio a Cagliari, dopo l’attentato incendiario che nella notte ha preso di mira il luogo di culto islamico.

Potere al Popolo e la Casa del Popolo Rosa Luxemburg hanno organizzato la manifestazione, prevista per le 18, per esprimere «incondizionata solidarietà» alla comunità musulmana di Cagliari.

«Un episodio infame e preoccupante, figlio di un clima d’odio che va diffondendosi in tutto il cosiddetto Occidente, con gli ultimi e più clamorosi esempi esempi nell’Irlanda del Nord», si legge nel comunicato che fa riferimento anche a quanto sta accadendo a Belfast.

«Sappiamo chi sono i mandanti e gli agitatori», si legge nella nota, che con le loro «narrazioni razziste sono responsabili degli atti di violenza». Sono «i rappresentanti delle destre populiste, gli imprenditori dell’odio che marciano sotto il vessillo della remigrazione».

«Continueremo a opporci a ogni rigurgito razzista, fascista, segregazionista», conclude Potere al Popolo chiamando a raccolta i cittadini per manifestare «solidarietà alle sorelle e ai fratelli della moschea Al-Hoda».

(Unioneonline)

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