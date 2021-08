"Il viaggio in nave verso la Sardegna è stato un incubo e al ritorno, malgrado avessimo il biglietto prenotato da tempo, come all'andata, la nave della Grimaldi Lines è salpata lasciandoci a terra, a Olbia, senza alcuna pietà".

Luca Marangio, avvocato napoletano che ha appena concluso la vacanza in Sardegna, denuncia quanto accaduto alla sua famiglia.

Prima per quanto accaduto durante il viaggio d’andata: “Scandaloso. Le navi viaggiano a pieno carico in spregio alle normative anticovid vigenti. Era strapiena: gente sistemata ovunque, moltissimi senza mascherine. E’ vergognoso che una compagnia prestigiosa, come la Grimaldi, stia offrendo ai propri clienti un servizio non solo scadente ma anche a rischio contagio. Abbiamo preso una suite exclusive con colazione in camera, ma la cabina era sporchissima, con polvere sulle mensole con carta igienica usata e sporca di escrementi. La colazione, poi, ci è stata portata in camera con estremo ritardo, praticamente quando era già stato disposto lo sbarco, anche questo avvenuto in barba a qualsiasi normativa anti covid".

Parla di “gente accampata ovunque” il professionista: “In tantissimi hanno dormito a terra sotto gli occhi degli ufficiali che avrebbero dovuto far rispettare le norme anti contagio ed evitare gli assembramenti”.

Oggi un’altra disavventura per la sua famiglia e una quindicina di passeggeri, che devono riorganizzare il viaggio di ritorno a casa: “Malgrado avessimo il biglietto prenotato da tempo, come all'andata, la nave è salpata lasciandoci a terra, a Olbia. Tirrenia ha provveduto, immediatamente, a rimborsare i passeggeri rimasti a terra, gli addetti della Grimaldi non solo non si attivavano per trovare una soluzione ma si rivolgevano ai passeggeri dicendo che non avrebbero restituito la somma spesa per acquistare il biglietto ma che lo avrebbero sostituito con un altro titolo di viaggio".

