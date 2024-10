Nelle scorse ore un intervento di rifacimento dell’asfalto, che però evidentemente non ha retto. Un improvviso cedimento del manto stradale ha causato una buca nella parte iniziale di via Pola a Cagliari, subito dopo l'incrocio con viale Trieste. Proprio su quel punto erano stati appena svolti dei lavori. Il punto era stato bitumato stamattina, poi è sprofondato intorno alle 14.

Sul posto i carabinieri della stazione di Stampace, che hanno provveduto a deviare il traffico in via Carloforte in attesa dell'arrivo degli operai del Comune di Cagliari, subito allertati per la riparazione della buca. Non si registrano danni a persone o auto. Il transito è poi ripreso regolarmente in via Pola dopo che la zona è stata transennata. I tecnici comunali sono al lavoro per ripristinare il prima possibile l'asfalto, i lavori sono previsti per domani mattina.

