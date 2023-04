I basoli del lastricato di via Roma, a Cagliari, prelevati con la benna di una ruspa e scaricati sul pianale di un camion senza troppi complimenti: succede nel cantiere per il rifacimento della strada che, nei piani del Comune, dovrà tornare a essere il salotto buono della città.

Finora è stata smantellata parte della storica superficie: le pietre vengono rimosse per essere trasferite in un piazzale in via San Paolo, dove vengono catalogate. Le immagini del mezzo pesante in attività hanno suscitato più di qualche perplessità.

La ditta che sta effettuando l’intervento, stando a quanto riferito dagli uffici comunali, non ha l’obbligo di numerare ogni pezzo: lo si fa solo con quelli che andranno a coprire i bordi della futura carreggiata. Inoltre non tutti torneranno al loro posto, perché la strada sarà ristretta: alcuni potrebbero essere reinstallati sull’altro lato del tratto alberato che sarà realizzato sulla base del progetto dell’architetto Boeri.

Quanto alle modalità dell’intervento di prelievo, il dirigente del servizio Viabilità del Comune, Daniele Olla, assicura: «Stiamo monitorando il cantiere, le procedure vanno avanti nel rispetto delle regole e con il costante monitoraggio della Soprintendenza».

Enrico Fresu

