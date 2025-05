Manifestazione sabato prossimo, il 10 maggio, in piazza Matteotti a Cagliari da parte degli antimilitaristi di A Foras. Il motivo, come spiegato direttamente dal movimento, è per protestare «contro la propaganda becera, il riarmo e lo smantellamento della sanità pubblica».

«Anche quest’anno, come tutti gli anni ormai da decenni, la Sardegna è stata oggetto della consueta violenza e distruzione militare», spiega A Foras. «Con i soliti nomi insulsi come “Mare Aperto” e “Joint Stars”, il territorio sardo veniva messo un’altra volta sotto assedio, per consentire agli eserciti di mezzo mondo la preparazione per gli attuali e i prossimi massacri di innocenti».

«Quest’anno dobbiamo aggiungere la beffa di una serie di “iniziative benefiche” connesse», prosegue la nota. «Il messaggio è chiarissimo: mentre la Sardegna viene strangolata da una serie di tagli ai servizi pubblici sempre più asfissianti, con la distruzione del diritto alla salute, all’istruzione, a una vita civile e serena nei tanti paesi del territorio sardo, dovremmo essere grati all’esercito che ci degna di due giorni di screening sanitari gratuiti sulla sua nuova, costosissima nave ammiraglia».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata