Per ora c'è la denuncia sui social, ma a giorni arriverà anche quella ufficiale alle forze dell'ordine per tentata estorsione e diffamazione. William Congera, titolare della pizzeria Su Stampu del Corso a Cagliari, e il suo legale Diego Mastromarino, raccontano quanto accaduto in questi giorni: un cliente ha chiamato la pizzeria dicendo di aver trovato una blatta nella pizza che gli era stata consegnata a domicilio.

Dopo aver ottenuto senza alcun problema il rimborso del costo del cibo, si è spinto oltre chiedendo, di persona, mille euro in contanti per chiuderla senza ulteriori conseguenze.

Il tutto è avvenuto durante un incontro tra Congera e il giovane cliente. «Mi ha voluto incontrare, parlandomi di traumi subiti dalla vista dell’insetto e che avrebbe voluto mille euro per finirla senza problemi», spiega Congera. «Ho registrato la conversazione. Poi ha proseguito per giorni con la richiesta dei soldi. Tramite l’avvocato Mastromarino, gli abbiamo mandato una diffida. Ed è spuntato un video con una pizza, in parte già mangiata, un insetto e delle scritte diffamatorie rivolte alla pizzeria Su Stampu».

A questo punto la vicenda finirà in Procura. «Abbiamo raccolto quasi tutti gli elementi per presentare una denuncia per tentata estorsione e, dopo il video pubblicato, anche per diffamazione», aggiunge il legale.

