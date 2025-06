Squadra al completo al vertice dell’azienda ospedaliero universitaria di Cagliari: il commissario straordinario Vincenzo Serra ha nominato direttore sanitario il professor Gabriele Finco e direttore amministrativo il dottor Gianluca Calabrò.

Finco, docente di anestesiologia all’Università degli studi di Cagliari, attualmente guida la struttura di Anestesia e rianimazione del Policlinico Duilio Casula ed è direttore del dipartimento Materno infantile sempre dell’Aou di Cagliari. È direttore della scuola di specializzazione in Anestesia e Rianimazione e Terapia del Dolore e della scuola di specializzazione in Cure palliative. Ricopre, inoltre, il ruolo di Delegato del rettore dell’Università di Cagliari per le scuole di specializzazione dell’Area Sanitaria. Fa anche parte della Commissione regionale delle “Cure Palliative” e della Commissione “Terapia del Dolore”. È stato inoltre componente della Commissione “Oncologica” regionale.

Calabrò, laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti, è stato sino a oggi direttore amministrativo della Asl di Cagliari. Il manager ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale per l’Assessorato all’Industria (2020) e per l’Assessorato regionale alla Sanità (dal 2011 al 2014), mentre è stato Direttore del Servizio Amministrativo per l’Aspal, dove ha ricoperto svariati incarichi (Direttore Servizio Bilancio, Servizi informativi, Affari generali, legali e anticorruzione, Risorse Umane e formazione, Sicurezza sul lavoro). Calabrò vanta anche un lungo curriculum all’interno delle Aziende sanitarie della Sardegna: è stato Direttore del Servizio Economico e Finanziario, del Servizio Bilancio e del Servizio Affari Generali per l’Arnas Brotzu e Direttore Ammnistrativo per la Asl di Sanluri.

I neo direttori prenderanno servizio dalla data di sottoscrizione del contratto, «Con queste nomine», dice Serra, «si completa il percorso di commissariamento deciso dal Consiglio e dalla Giunta regionale con la legge 8 del 2025. Sono felice che due professionisti di livello ed esperienza come Gabriele Finco e Gianluca Calabrò abbiano accettato la mia proposta per portare avanti il processo di riorganizzazione».

Infine Serra, ringrazia «per il grande lavoro e la dedizione a questa azienda i direttori facenti funzione sanitario e amministrativo, Ferdinando Coghe e Maria Teresa Piras. In questa prima fase di commissariamento sono stati collaboratori preziosi e hanno messo al servizio dell’Aou di Cagliari le loro importanti professionalità».

