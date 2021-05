La Sardegna da oggi torna in zona bianca ed è pronta a ripartire.

Addio coprifuoco, occorrerà comunque continuare a mantenere mascherine e distanziamento.

Un lento ritorno alla normalità, dunque, con bar e ristoranti che potranno finalmente riaprire al pubblico le loro sale interne. Seppur a regime ridotto. Grande entusiasmo dai ristoratori, seppur non manchino i malumori per chi, dopo mesi di chiusure e sacrifici, dovrà comunque lavorare a regime ridotto e, dunque, con un numero di coperti decisamente limitato rispetto alla capienza totale.

LA NUOVA ORDINANZA – Seconda la nuova ordinanza diffusa questa mattina dalla Regione e con validità fino al 15 giugno 2021 prevista da oggi la riapertura, oltre a bar di parchi tematici e di divertimento, anche temporanei, e dunque attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famigli. E soprattutto la riapertura, sino ad oggi rimasta nel “limbo”, di “piscine e centri natatori in impianti coperti, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6”.

Sì alla riapertura anche di centri benessere e termali, con un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 40 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,6.

Per quanto concerne le feste private anche conseguenti alle cerimonie civili o religiose all’aperto e al chiuso, con il limite di un numero di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5.

E ancora attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, purché sia garantito il limite di presenze contemporanee non superiore ad una persona ogni 20 metri cubi d’aria ed un tasso di ricambio dell’aria non inferiore a 0,5. Riapertura come da ordinanza anche di fiere (comprese sagre e fiere locali); sale giochi e scommesse e sale bingo; centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; corsi di formazione.

In attesa delle decisioni del Comitato tecnico scientifico restano invece le discoteche: gli esperti stanno valutando il protocollo di sicurezza stilato dal Silb nazionale con la consulenza di epidemiologi e infettivologi

