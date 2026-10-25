Una serie di risse tra giovani scoppiate durante la notte a Cagliari hanno movimento il lavoro del personale del 118, intervenuto per soccorrere i feriti, nessuno per fortuna in gravi condizioni.

Il fatto più rilevante ha riguardato un venticinquenne che, in viale Elmas davanti a una paninoteca, è stato aggredito e picchiato con un tubo di ferro. Sul posto è intervenuta una ambulanza che ha medicato il giovane e l'ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

Altre due risse sono avvenute poi davanti ad altrettanti locali nella zona di via Newton, ai margini di viale Marconi, e in via Contivecchi, sempre a Cagliari, tra l'una e le 4 del mattino. Anche in questo caso solo ferite da escoriazione e contusioni, ma nulla di grave.

Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di episodi indipendenti, non collegati l'uno all'altro, che in comune avevano solamente l'abuso di alcolici e altre sostanze.

Sull'episodio più rilevante, quello del ragazzo aggredito e picchiato con un tubo di ferro, stanno effettuando accertamenti le forze dell'ordine.

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