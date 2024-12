«Quelli degli addetti alla sicurezza antincendio comparsi al Brotzu sono elenchi fasulli: sono stati appesi perché è annunciata una ispezione dei vigili del fuoco».

A denunciare la presunta anomalia è il sindacato Nursing Up, per voce del rappresentante Diego Murracino: «La sicurezza dei pazienti e dei lavoratori in caso di incendio è un cosa seria», si legge in una nota, «non possiamo rimanere indifferenti al diffondersi della notizia di un imminente visita ispettiva del Comando dei Vigili del Fuoco che si accompagna alla comparsa in tutti i reparti del presidio San Michele di elenchi con i turni h 24 degli addetti antincendio». Il problema? «I nominativi» appartengono «a personale sanitario che nella stragrande maggioranza in realtà non ha nessuna abilitazione non avendo eseguito la formazione prevista per gli Addetti Antincendio».

Il presidio San Michele del Brotzu «è un osservato speciale a causa delle riconosciute difficoltà all’evacuazione dei pazienti e del personale in caso d’incendio, in particolare dal sesto all’undicesimo piano».

Il Nursing Up segnala «il pericolo reale dovuto all’assenza di esercitazioni periodiche di evacuazione che si somma alla incomprensibile locazione delle degenze con pazienti allettati sino all’undicesimo piano mentre gli uffici di direzione e amministrativi occupano gran parte del piano terra e primo piano».

(Unioneonline/E.Fr.)

