Valorizzare le periferie attraverso la cultura, lo sport e la rigenerazione urbana. È questo l’obiettivo della visita a Cagliari del presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle Periferie, Alessandro Battilocchio, e della presidente della Fondazione Charlemagne, Stefania Mancini.

L’iniziativa, in vista della Giornata nazionale delle periferie urbane del 24 giugno, ha coinvolto i quartieri di Pirri e Sant’Elia.

La visita è iniziata dal centro Exmé con l’incontro con i volontari e gli operatori di TiAbbraccio e una passeggiata in via Sanna. A seguire, la delegazione si è spostata a Sant’Elia per incontrare il parroco padre Saverio Fabiano e conoscere la realtà del quartiere e le attività della parrocchia e dell’oratorio dedicate ai più giovani.

Cagliari è la prima tappa del tour della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie che si pone l’obiettivo di trovare soluzioni, idee e finanziamenti per far vivere meglio le zone lontane dal centro.

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