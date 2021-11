Un 47enne è ricoverato al Brotzu dopo essere stato investito questa sera in via Italia a Pirri. L’uomo, un senegalese da tempo residente a Cagliari, è stato travolto da una Lancia Ypsilon: immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno accompagnato il ferito in ospedale, assegnandogli un codice rosso per dinamica. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Alla guida dell’auto, come emerso dagli accertamenti degli agenti della Polizia locale, c'era una 29enne di Quartu che si è subito fermata. L’incicente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Conte Verde. Ancora da chiarire se il 47enne stesse attraversando sulle strisce o nelle vicinanze. Sul posto anche i vigili del fuoco.

