«Al Santissima Trinità c’è un’infestazione di zecche». La denuncia è dei sindacalisti della Fials Paolo Cugliara e Giampaolo Mascia, destinatari di una serie di segnalazioni da parte dei dipendenti dell’ospedale di Is Mirrionis, a Cagliari.

«Ci si domanda», scrivono i due sindacalisti, «come sia possibile una cosa del genere all’interno di un ospedale pubblico, non solo visto l’elevato numero di degenti ricoverati, ma anche in considerazione dell’elevato numero di visite ambulatoriali nonché di visitatori che, giornalmente, ci vanno per far visita ai loro parenti».

Stando a quanto riferito dagli esponenti della Fials «alcuni dipendenti hanno dovuto far ricorso a cure mediche dopo essere stati morsi da questo insidioso parassita che, è bene ricordarlo, è estremamente pericoloso data la sua capacità di trasmettere diverse patologie, alcune delle quali in grado di mettere a rischio la vita».

«Quale sicurezza viene garantita a lavoratori, degenti e visitatori dentro l’ospedale?», si chiedono Cugliara e Mascia, che per contrasto sottolineano «lo splendido luccichio della Cittadella della Salute di via Romagna, sede amministrativa della Asl 8 Cagliari, dove tutto appare in perfetto ordine».

(Unioneoneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata